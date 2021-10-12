1輛機車日前因車禍撞擊力道猛烈，造成龍頭當場被撞凹，車體前半部幾乎全毀並停放路邊，而有目擊網友發現該機車車身貼了1個「全村的希望」貼紙，笑說「這村子還在嗎？」PO出照片後，其他網友紛紛笑說「希望破滅，全村在哭泣」、「這村無望了」，有人發現車身還有「我喜歡錢」，笑說希望與錢通通沒了。

1名網友在臉書社團「路上觀察學院」發表1張車禍事故照片，照片中1輛機車停在路邊，機車龍頭似乎遭到重擊凹陷，幾乎已要貼近座椅，車頭近面目全非，車殼也裂開，內部零件露出，可見當時車禍撞擊力道之大，不過引起網友注意的是，該機車在左側靠近輪胎的車殼處貼了1個貼紙寫著「全村的希望」。

機車因車禍龍頭被撞凹，車體前半部幾乎全毀並停放路邊，而有目擊網友發現該機車車身貼了1個「全村的希望」貼紙，笑說「這村子還在嗎？」（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該網友看到「全村的希望」後，發文笑說「這村子還在嗎？」其他網友們也紛紛留言說「希望破滅，全村在哭泣」、「村子還在，只是希望破滅了」、「滅村」、「希望破滅」、「這村無望了」、「折疊好收納」、「請全村人吃飯」、「上面還有一張『我喜歡錢』，喜歡賠錢？」「全村的希望+我喜歡錢，不過你們村的希望已經破滅，錢也飛走了」。

據悉「全村的希望」一詞原本出自電競比賽，原指同隊隊友全在遊戲中死光，1人需扛下遊戲輸贏的情況，被稱作「全村的希望」，後來大陸藝人楊超越在綜藝節目自稱是「全村的希望」，讓這1詞再度翻紅，後來更被印製成T恤、貼紙、表情貼圖等商品販賣。