教育部鼓勵高中職校，和以英語為官方語言國家學校締結姊妹校，旭光高中是南投縣唯一通過計畫的學校；澳大利亞昆士蘭省駐台代表劉培希，12日參訪旭光高中並互贈紀念品，希望透過締結姊妹校，促進文化及語言的交流。

澳大利亞昆士蘭省駐台代表劉培希（左五），12日到旭光高中參訪。（廖志晃攝）

旭光高中通過教育部補助計畫，並透過國際文教及雲林商旅董事長吳爾夫牽線，將與澳大利亞羅克漢普頓文法學校（The Rockhampton Grammar School）簽署合作備忘錄，並締結為姊妹校；劉培希由縣府教育處長陸正威、旭光高中校長何光明陪同到校參訪。

旭光高中師生，歡迎澳洲昆士蘭駐台代表到訪。（廖志晃攝）

旭光高中校長何光明（中）與劉培希互贈紀念品。（廖志晃攝）

旭光高中空手道隊，戰績輝煌。（廖志晃攝）

旭光高中教務主任謝欣茹表示，旭光高中學生近年前往日本名古屋、東京都、靜岡縣，並多次與日本松南高校、富士見丘高校進行課程及師生教育旅行，今年拓展到英語系國家，推動雙語教學；學生也以英文導覽方式，介紹與世界各國交流的明信片，旭光高中著名的空手道隊，氣勢磅礡的演出，也讓劉培希讚不絕口。

劉培希表示，昆士蘭政府非常支持台灣的雙語政策，除了締結姊妹校，也與台灣很多高中合作，協助師資培訓，提供教育訓練，讓台灣的教師用英文上藝術、數學、體育、音樂等課程，期盼未來還有更多不同的合作方式。

陸正威表示，南投縣在2016年與昆士蘭的伊普斯維奇市締結姊妹市，在農業、文化與經貿合作，教育方面則有雙語師資培訓及姊妹校簽定，未來將在雙語發展、資訊IT產業，以及澳洲最著名的農業與環境教育雙向合作，希望疫情結束後，雙方高中生能到彼此的城市交流互動，擴展學生的國際視野及語言能力，為南投行銷觀光及文化。

何光明說，旭光高中將在11月初透過視訊方式，與昆士蘭羅克漢普頓文法學校簽署備忘錄，締結為姊妹校；未來學校從標示、宣傳到教師日誌，都會逐步雙語化，推動兩校教師教學共備、學生主題課程交流，疫情解封後，將帶學生到澳洲體驗不同文化與城市風貌，拓展視野。