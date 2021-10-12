陳頻頻畫作《絢麗多彩》。（陳頻頻提供）

前國道新建工程局長邱琳濱夫人陳頻頻，在夫婿的支持下，勇於追求自幼的繪畫興趣，14日起她以海洋奇幻為主題的首次繪畫個展，於福華大飯店2樓福華沙龍展出至31日。

陳頻頻成長於古都台南，自幼喜愛繪畫，也喜愛欣賞藝術，在夫婿邱琳濱的全力支持下，她勇於逐夢，經常出入於各美術館、博物館；又因為喜歡養魚，賞魚在水中悠游的意境，陳頻頻常至全台及世界各地的水族館，觀賞過無數吸引人的各種魚類，對於海洋自然生態擁有無盡的奇異幻想。她認為海洋是浩瀚的宇宙體，莫測高深；同時她感受當 人潛入海底時，未知、恐懼，最終又獲得的驚喜無可言喻！因此以海洋為主題進行繪畫創作。

此次個展以海洋為主題，陳頻頻也思索身處於海島國家的子民，與四周海洋環境之間密不可分的關係，從珊瑚礁、海藻、游移的魚類及各種海洋生物，也可看到生物間共生的微妙關係。反思人類對於海洋資源的永續利用，應是不可迴避的重要議題。

文化大學美術學系主任洪昌穀在觀賞陳頻頻的繪畫創作之後，深表讚賞並評論：藝術作品之可貴就在於能不盲從時俗，真誠地自抒胸臆。他指出陳頻頻以優異成績取得文化大學美術碩士學位，具有良好的專業學養及創作能力；長年旅居海外，對歐美藝術現況也知之甚詳。

在當代藝術一片批判、衝撞、反動，手法上強調艱深、荒謬、隱喻之際，陳頻頻作品恰是反其道而行，她除了積極地吸收當代歐美藝術概念與手法來擴大創作視野，也汲取傳統自然與人本的哲思來深化創作底蘊，故其作品往往能將傳統與現代相容，東方與西方並蓄，運用自身良好的美術素養，建構其個人的創作語彙。