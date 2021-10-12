大陸主張「台灣的前途由全體中國人民共同決定」，民進黨立委王定宇痛批國民黨權貴都有綠卡，卻要別人當中國人，更點名前總統馬英九就是最佳範例。但國民黨北市議員王鴻薇反批，顯然這是綠營一貫的抹黑抹紅手法，但王定宇此舉著實打到總統蔡英文、副總統賴清德了，因為這2人的家人全部都是美國人。

王定宇昨在臉書貼出一張「馬英九家族國籍圖」，怒轟馬家多為美國籍或持有綠卡，卻要求台灣2300萬人的前途，要由中國14億人和台灣人共同決定。他質疑，一堆國民黨權貴都擁有楓葉卡、綠卡、澳洲護照等，卻要別人當中國人。

北市議員王鴻薇揶揄，「王定宇委員，你打這個之前，有問過蔡總統和賴副總統嗎？」。（摘自王鴻薇臉書）

對此，王鴻薇發文反批，「可是定宇，稍微Google一下，你們的黨主席，總統蔡英文一家人都長住國外」，包括蔡英文的哥哥姐姐，蔡鳳嬌、蔡瀛政、蔡瀛如人在美國，一位姐姐蔡瀛君在德國，還有一位弟弟蔡瀛明在日本。

王鴻薇說，更別提副總統賴清德，去年喜獲金孫，非常恭喜他。不過我們副總統的金孫在美國出生，賴清德可是貨真價實美國人的阿公呢，她揶揄「王定宇委員，你打這個之前，有問過蔡總統和賴副總統嗎？」