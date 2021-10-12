台中市長盧秀燕12日舉行廉政會報，強調落實「陽光政治．效能政府」理念，讓市民幸福感達到89.5％。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕12日主持廉政會報時指出， 根據台灣世界新聞傳播協會調查，台中市民的幸福感達到89.5％，市府施政「以廉為本」，落實「陽光政治．效能政府」理念，獲市民信賴。

台中市府昨日舉行今年度第1次廉政會報，由市府政風處及建設局針對「台中市政府重大採購廉政平台」及「道路工程品質管控策進作為」等2項主題進行專題報告。

盧秀燕說，市府施政邁入第3年，繼「2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查」，台中市以87.6％榮獲幸福城市第2名後，台灣世界新聞傳播協會今年公布「22縣市有感施政大調查

」，台中市民幸福感躍升冠軍達到89.5％。

「政府施政最重要的就是讓市民有感」，她強調，當市民對政府產生信賴感，切實感受到城市的進步，對市府團隊的各項政策措施、廉政治理有所信任，即會產生光榮感與幸福感，這就是拿到幸福城市的意義。

盧秀燕要求「操守廉潔、傾聽民意、透明治理、簡政便民」四大施政要領，一個城市能否富強，關鍵核心就在政府是否「廉能」，打造「廉能政府」贏得民眾對政府信賴的關鍵，同時也是城市競爭力向上發展的重要指標。

政風處表示，市府政策建設廣泛多元，執行過程各階段風險因子叢生，如何防弊至關重大；此外，市府「道路燙平專案」也積極執行中，道路平整度與民生安全息息相關，鋪設完成後驗收及養護執行，是否確實杜絕貪腐因子極為重要。