官田鋼前三季稅後淨利5.37億元 EPS 1.64元 18:422021/10/12 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 官田鋼(2017)12日公告，9月合併營收為2.86億元，累計合併營收為30.80億元，單月稅後淨利為0.30億元，累計前三季稅後淨利為5.37億元，每股稅後淨利為1.64元。 《金融股》國泰金前3季獲利增9成 EPS達8.96元 中秋烤肉商機發威 乾杯9月營收2.87億元、年增13.5％ #官田鋼 #稅後淨利 #EPS #日公告 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 momo富邦媒9月營收65.1億元 年增31.24％ 再創歷年同期新高 16:232021/10/12 財經 前三季每股賺1.2元 陽信獲頒兩項績效甲等銀行 04:102021/10/12 金融．稅務 瓦城泰統9月營收3.06億元 10月重啟展店動能 16:052021/10/12 財經 業績低潮已過 裕日車9月營收月增45.12％ 09:502021/10/12 財經 車市回溫 汎德永業9月營收35.7億元 17:002021/10/12 財經 統一超商營收回穩 前三季營收轉正成長0.91％ 16:232021/10/12 財經 威宏自結9月合併營收4億元 年增33.07％ 15:272021/10/12 財經 《電子零件》泰鼎-KY前3季營收年增17.63％ 第4季拚今年高峰 08:542021/10/12 財經 豐興調漲本周廢鋼盤價 每公噸漲200元 11:382021/10/12 財經 富邦金控前9月稅後淨利1302.01億元 續創歷史新高紀錄 16:062021/10/12 財經 永冠-KY前三季出貨合併營收創同期新高 11:252021/10/12 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 日本砸千億拉攏 台積電設廠有譜？ 外媒警告2大難題 - 財經 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。