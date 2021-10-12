金派特務（Mission Possible）南港喜樂影城特映會

★ 笑爆韓國票房冠軍！繼《雞不可失》《特務搞飛機》後，今年最狂動作喜劇！

★《特務搞飛機》李先彬Ｘ《皮諾丘》金英光，擺脫偶包合力搞笑無尺度！

★ 當「菜鳥特務」遇上「雷包偵探」，兩個最ㄎㄧㄤ特務又將會鬧出什麼蠢事？

最不可能的任務，就交給最母湯的特務！

導演：金亨柱

演員：《皮諾丘》金英光《特務搞飛機》李先彬《如蝶翩翩》金太勳

根據線報，大量走私槍枝即將流入韓國，菜鳥特務流茶熙（李先彬 飾演）被指派前往韓國進行機密調查，為確保任務順利，進而尋求國情局的「優秀」臥底協助，卻陰錯陽差遇上笨手笨腳又貪財的私家偵探禹手罕（金英光 飾演）。兩人聯手調查，不僅零默契且漏洞百出，還讓相關人證都莫名「被消失」，甚至被當成頭號嫌疑犯！究竟這兩個超「母湯」特務，能不能保全性命，並順利完成任務呢？《金派特務》將於2021年10月29日全台上映，更多電影資訊請上威視電影官方粉絲團查詢

❤️中時娛樂邀您搶先看《金派特務》特映贈票抽獎活動。

特映會活動將在10/19（二）南港喜樂影城舉行（請先至13樓劃位）

《金派特務》。（威視電影提供）

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▶截止暫定於 10/18（一）22:00前，只以私訊中獎人，不另行公布名單，未獲中獎訊息即未得獎。中獎與否請勿以任何方式詢問本報或電影院。

▶領票方式：將於傳給中獎者私訊中吿知。

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