屏東海生館首度嘗試以「聲音」為主角製成專屬歌單，盼藉企鵝的狂喜、示愛之歌與小白鯨的社交之音，帶領遊客更進一步了解海洋知識。（謝佳潾攝）

聽見海洋的聲音！屏東海生館與音樂串流平台MyMusic合作，首度嘗試以「聲音」為主角製成專屬歌單，盼藉企鵝的狂喜、示愛之歌與小白鯨的社交之音，帶領遊客更進一步了解海洋知識，也撫慰大家被疫情及爆炸資訊攪亂的焦躁思緒。

屏東海生館指出，遊客到訪海生館，無不被活潑俏皮的白鯨或憨厚可愛的企鵝所吸引，但往往都是視覺上的刺激，鮮少有遊客會仔細聆聽牠們的聲音，為此，館方特別與音樂平台業者合作，以推廣海洋教育為出發點，透過寓教於樂的方式帶領大家去認識海洋生物的聲音，而首次登場的是深受大眾喜愛的白鯨與企鵝。

海生館說，海洋生物會透過聲音傳達不同的行為變化，如每年7月起是企鵝的繁殖季，單身的企鵝會唱「狂喜之歌」，有伴侶的也會對彼此唱獨特的「示愛之歌」，而在孵化過程中，企鵝爸媽也會為雛鳥唱搖籃曲建立親密連結，這也是企鵝寶寶辨識親鳥的方式之一。

至於白鯨則會利用聲音進行社交生活及交流。海生館說，白鯨因為擁有美妙的聲音及多樣化行為，素有「海洋金絲雀」美稱，因此這張特輯將透過海洋具備的療癒性質，溫柔地舒緩現代人因生活在緊張節奏下所產生的身心靈壓力。

海生館強調，獨家精選的「海生館主題歌單」，將陪伴大家跟著旋律一起潛入溫柔療癒的藍色領域之中，伴著精選名曲，搭配著海洋的聲音，宛如進到深海世界讓大腦感到平靜並釋放心中壓力，撫慰被疫情攪亂的焦躁思緒。

此外，主題專區還包含透過實境錄製的白鯨和企鵝聲音原音重現，讓遊客彷彿近距離置身在極地環境中，親耳聆聽海洋的美好。

而活動期間還有各項優惠提供，包含海洋卡卡友免費試聽以及MyMusic會員參加海生館後場體驗活動等相關優惠，海生館提醒喜愛海洋的民眾，不妨參閱MyMusic活動網址獲得更多資訊。