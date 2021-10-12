國民黨主席朱立倫日前公布黨務人事後，辦公室發言人凌濤接任文傳會主委兼國民黨發言人，不過，卻發生黨內台北市議員徐巧芯退出群組一事，徐巧芯當時回應「最近手機怪怪的」，朱立倫說，會送一支手機給她。徐巧芯則許願喊話要一支「Iphone13 Pormax天峰藍」，朱立倫聞訊回應可以送手機給她。而徐巧芯今天收到朱立倫致贈的新手機後，現身受訪表示，「感謝朱主席，國民黨人事安排超讚的」。

徐巧芯今下午到電視台錄影完在外受訪表示，今天下午接到手機到貨電話，她也在現場開箱新手機，並向朱立倫表示感謝，並表示，會用新手機給國民黨五顆星評價，告訴大家「國民黨的人事安排超讚」。

對於媒體詢問，朱立倫主席此舉，是否有化解雙方之間的尷尬，徐巧芯說，這本來就是一個比較大的誤會，但用這樣的方式化解，她自己也非常滿意，因為現在「I13天峰藍是很多年輕朋友的許願品」，她說，如果國民黨開放只要入黨可換一台手機，國民黨的支持度年輕人應該增加30%，她強調，這是人事案的一個小小插曲。

對於高雄市黨部，也陸續有黨代表退群組，徐巧芯說，他們大概也不是真的想退群，可能只是想試試看能不能換新手機。