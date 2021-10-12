基隆市望海巷漁港海堤外波濤洶湧，釣客只能在港內垂釣。（黃子明攝）

基隆市望海巷漁港旁一處施工中的山坡地蓋滿防水帆布，一名工人在工地巡視警戒。（黃子明攝）

國慶連假後第一天上班日，國道北部各處進入市區交流道都發生車輛大排長龍景象。（黃子明攝）

全台郵局12日起開放民眾領取紙本五倍券，民眾依照預約時間前往郵局領券。（范揚光攝）

民眾領券時郵局人員當面確認數量正確。（范揚光攝）

民眾領取紙本五倍券後，迫不及待地清點數量是否正確。（范揚光攝）

商家紛紛做好海報布條，推出優惠方案衝買氣，刺激民眾前來消費。(陳俊吉攝)

商家紛紛做好海報布條，推出優惠方案衝買氣，刺激民眾前來消費。(陳俊吉攝)

國內防疫措施雖已再度微解封，但大部分國人在公共場合仍習慣戴上口罩，基隆市區一處大型公車站上午聚集許多乘客候車，一名躺在座位上睡覺的長者也不忘戴著口罩。（黃子明攝）

許多民眾12日按預約時程前往台北市花博爭豔館大型接種站施打，在接種時因感到疼痛而蹙起眉頭。（杜宜諳攝）

輕颱「圓規」遠颺，但上午在臨海的部分地區仍出現較強風雨，基隆市望海巷漁港海堤外波濤洶湧，釣客只能在港內垂釣。

中華郵政公司今天開放已預約振興五倍券的民眾領取紙本，首日並未出現大排長龍的情況，在領到實體券後，有民眾迫不及待地清點數量。為刺激買氣，商家也掛出優惠的布條廣告吸引消費者上門。而隨著國內疫情逐漸趨緩，

疫苗施打普及率提升，街頭人潮也明顯增多，台北市花博大型疫苗接種站近日加開施打能量，不少民眾在連假結束首日前來接種。