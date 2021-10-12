用鏡頭看台灣》圓規遠颺仍帶風雨 領取紙本五倍券郵局現人潮 20:372021/10/12 中時 王爵暐 、 黃子明 、 范揚光 、 陳俊吉 、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受輕度颱風「圓規」外圍環流影響，宜、花、東及西部台中以北9縣市12日持續降下豪大雨，基隆市望海巷漁港海堤外波濤洶湧。（黃子明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市望海巷漁港海堤外波濤洶湧，釣客只能在港內垂釣。（黃子明攝） 基隆市望海巷漁港旁一處施工中的山坡地蓋滿防水帆布，一名工人在工地巡視警戒。（黃子明攝） 國慶連假後第一天上班日，國道北部各處進入市區交流道都發生車輛大排長龍景象。（黃子明攝） 全台郵局12日起開放民眾領取紙本五倍券，民眾依照預約時間前往郵局領券。（范揚光攝） 民眾領券時郵局人員當面確認數量正確。（范揚光攝） 民眾領取紙本五倍券後，迫不及待地清點數量是否正確。（范揚光攝） 商家紛紛做好海報布條，推出優惠方案衝買氣，刺激民眾前來消費。(陳俊吉攝) 商家紛紛做好海報布條，推出優惠方案衝買氣，刺激民眾前來消費。(陳俊吉攝) 國內防疫措施雖已再度微解封，但大部分國人在公共場合仍習慣戴上口罩，基隆市區一處大型公車站上午聚集許多乘客候車，一名躺在座位上睡覺的長者也不忘戴著口罩。（黃子明攝） 許多民眾12日按預約時程前往台北市花博爭豔館大型接種站施打，在接種時因感到疼痛而蹙起眉頭。（杜宜諳攝） 輕颱「圓規」遠颺，但上午在臨海的部分地區仍出現較強風雨，基隆市望海巷漁港海堤外波濤洶湧，釣客只能在港內垂釣。 中華郵政公司今天開放已預約振興五倍券的民眾領取紙本，首日並未出現大排長龍的情況，在領到實體券後，有民眾迫不及待地清點數量。為刺激買氣，商家也掛出優惠的布條廣告吸引消費者上門。而隨著國內疫情逐漸趨緩， 疫苗施打普及率提升，街頭人潮也明顯增多，台北市花博大型疫苗接種站近日加開施打能量，不少民眾在連假結束首日前來接種。 《黃金歲月》颱風天出外景謝京穎開車狂抖 圓規颱風造成路樹傾斜斷裂 龍潭警方漏夜清理交管 #中華郵政 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林口路樹傾倒險釀災 勇警冒風雨驚險排除 13:202021/10/12 寶島 披薩遭強風吹掀飛舞 外送員6秒搞笑片網酸：到地板取餐 17:152021/10/12 社會 圓規颱風雨炸花蓮 瑞港公路坍方封閉管制 11:132021/10/12 生活 圓規颱風來襲 票交所：退票從寬處理措施 13:172021/10/12 財經 圓規颱風遠離 宜蘭、台中防大豪雨 蘭嶼出現8.1公尺浪高 10:162021/10/12 生活 圓規颱風尾狂掃金門 搶修復原下午告一段落 17:292021/10/12 生活 受圓規颱風侵襲 金門樹倒通報持續增加 09:242021/10/12 生活 郵局五倍券搶著領 第一天發出47萬份 17:252021/10/12 財經 愛爾蘭情侶單車環島遇颱風找不到住宿 大園暖警伸援手 14:142021/10/12 社會 圓規颱風甩尾挾雨彈！12縣市警戒 宜蘭、台中超大豪雨 03:162021/10/12 生活 桃園復興區12日停班停課 北橫公路預警性封閉 09:302021/10/12 生活 生活熱門新聞 第12輪開放三大疫苗 明午截止登記 這些人可打AZ第二劑 - 生活 入秋最強東北季風周末報到 專家：3地變天 低溫下探16度 - 生活 舊存摺用完就丟？過來人曝最大用處：幸好有留著 - 生活 國旅券第一批幸運兒出爐 快對身分證末2碼有無這6組數字 - 生活 驚悚！高空彈跳繩索掉了 3寶媽墜地撞牆斃命 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。