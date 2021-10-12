2021年步入尾聲，國泰世華銀行今公布第四季投資研究報告顯示，景氣復甦力道從高速成長回歸正常，復甦續航高峰過，通膨疑慮恐添震盪，金融市場已進入換檔期；因應接下來多空消息紛雜挑戰，國泰世華投資研究團隊建議，加強控管風險、宜向政策趨勢靠攏，彈性多元布局來應萬變。

國泰世華投資研究團隊指出，供應鏈調整緩慢加上能源危機蠢動，通膨持續時間恐較預期還要長，惟美寬鬆力道縮減逼近、債務上限法案卡關，金融市場震盪易加劇，建議持股水位較高客戶，宜酌量提高品質企業債部位、增添防禦，彈性混搭複合債、高收益債、多重資產、地產(REITs)或特別股，可同時兼顧抗震與鎖利。

伴隨基期墊高，第4季經濟成長幅度將逐漸回歸正常化，國泰世華投資研究團隊認為，投資標的選擇更顯重要；在區域方面，企業獲利成長減速，恐限縮美股第4季期望報酬，不過，市場震盪提供大型成長股分批低接機會，進入年底消費旺季，可留意線上、實體混搭新消費常態的季節性題材。

此外，經濟循環相對落後的歐洲，股市有機會不遜於美股，精選美歐大型企業的全球股，不失為同時掌握美歐營收向上題材的投資選項。

疫情、通膨干擾，加上美貨幣政策轉折逼近等逆風，國泰世華投資研究團隊提醒，第4季新興市場股比重不宜過高，可酌量搭配具利基台股或長線布局評價面漸顯的中國大陸市場。

台股不僅具股息特性，科技、傳產不同族群訂單受惠國際需求、挹注營收，可做為衛星部位一環。中國「共同富裕」政策強化分配與監管，短期股市震盪與分化不易收斂，投資需留意結構轉變、拉長布局期間。

產業方面，疫後時代，各國益加重視扶植關鍵產業，強化長期競爭力底蘊，政策趨勢牽動長期產業結構轉變商機。疫情推進AI、5G、大數據、車用領域發展，突顯半導體長期戰略價值，半導體供應鏈成為各國政策發展重中之重、積極投入資本支出。

美國重返巴黎氣候協定後，加速節能環保發展成為各國施政重點，其中又以電動車領域發展最具潛力。同時，全球疫情未歇，健康醫療研發仍為各國所重視，長線題材亦不容小覷。