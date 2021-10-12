瑞典「獅鷲」（Gripen）-E戰機

近10年來，瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen）是銷往全球的少數主要戰機之一。它經常在軍售市場上和美國F-35、歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon），還有法國達梭的「飆風」（Dassault Rafale）較勁。

JAS 39「獅鷲」是為那些想要尋找美而廉戰機的國家而打造，它是1980年代設計的4代戰機，價格相對低廉、容易維修，又能能擊退任何潛在的攻擊者。瑞典等國空軍廣泛採購這款多用途戰機，而紳寶為了降低成本，就委外打造了發動機等元件。

隨著時間推移，原本的A和B先是被大幅改良的C與D型所取代，接著出現的E/F型航程更長、酬載力更強，並擁有更先進的航空電子設備。而JAS-39E是「獅鷲」的加大版，配備了更強大的美國奇異（General Electric）F414 發動機，而重新設計的機身可增加40%的燃油容量。除了增加武器掛架外，它還加強融合來自「主動電子掃瞄陣列」（AESA）雷達、電戰系統，紅外線搜索追蹤系統和更先進資料鏈的資料。

儘管就先進電戰能力，強大的武器，還有操作成本低來說，「獅鷲」-E充滿吸引力。然而，它會在市場上輸給對手，主要原因似乎出在國家政治影響力，還有經濟後盾不如人這兩個重要層面上。「獅鷲」的勁敵F-35，「飆風」和「颱風」分別有美、法，還有英、德，義大利及西班牙等4個歐洲國家的外交支持。

而這些國家在諸如聯合國安理會，歐盟和北約（NATO）等國際組織都享有重要地位，往往透過軍購，就能和這些國家加強外交關係。

此外，瑞典也缺乏支持「獅鷲」競標的經濟力。當烏克蘭去年5月宣布，打算砸75億美元（近2110億台幣），將空軍現代化時，法國隨即大力促銷「飆風」，並表示願提供財務支援，好做成這筆生意。巴黎說，它願意保證提供基輔多達85%貸款，讓烏克蘭採購「飆風」。