女網友表示父親在花博館接種疫苗莫名遭到攻擊，雖然報案，但很可能討不回公道，提醒民眾小心。（截自爆料公社（官方粉專專屬））

屏東遭挖眼女店員傳出好消息，手術成功目前保住視力，最快本週可出院。但北市花博館也傳出無差別攻擊事件，一名女網友PO文示警，表示70多歲的父親到花博館接種新冠疫苗，突遭疑似精神異常男子攻擊頭部，就醫驗傷後報案，但警察卻表示「沒辦法」，很多人都告過該名男子，但到法院法官也只會說「他喪失能力」，令該名女網友感嘆：「天啊！生在台灣只能自求多福，被人打只能自認倒楣」。

一名女子在爆料公社（官方粉專專屬）發文表示，父親10月4日到北市花博爭豔館接種疫苗，一名男子一直從後方靠近父親，還不停謾罵，父親察覺該男子疑似異常，轉身警告該名男子不要再靠近，但遭該名男子出拳打中耳朵與太陽穴附近，因父親曾因腦瘤開刀，當場頭痛欲裂。

原PO表示，雖有員警到場，但沒有叫救護車也沒有做筆錄，父親自行就醫驗傷後，再到派出所報案。原PO提醒，有父母要去花博爭豔館打疫苗的，要特別小心父母的安全，帶小孩去玩更要小心，因為隨時可能被打，還無法討回公道。因為警方表示，很多人都告過該名男子，但都沒人拿他有辦法，到法院法官也只會說「他喪失能力」，原PO感嘆：「天啊！生在台灣只能自求多福，被人打只能自認倒楣」。

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