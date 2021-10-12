國際貨幣基金（IMF）執行董事會11日表示，完成有關IMF總裁喬治艾娃任職世銀期間涉嫌施壓，對中國經商環境排名造假的調查後，未發現她有不當行為，重申對其領導能力完全有信心。美國財長葉倫強調在缺乏進一步直接證據下，沒有更換IMF總裁的依據。