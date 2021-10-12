IMF調查完成 喬治艾娃保住總裁職位 18:492021/10/12 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）執行董事會11日表示，完成有關IMF總裁喬治艾娃任職世銀期間涉嫌施壓，對中國經商環境排名造假的調查後，未發現她有不當行為，重申對其領導能力完全有信心。美國財長葉倫強調在缺乏進一步直接證據下，沒有更換IMF總裁的依據。 爆改世銀數據 IMF總裁保住職位 中資地產商避違約 各出奇招 #IMF #總裁 #調查 #喬治艾娃 #職位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 默克新冠口服藥5天療程要2萬 超低成本價曝光 00:022021/10/08 國際 《國際產業》持有比特幣 索羅斯公司招了 12:012021/10/08 財經 高雄國中棒球員疑操練過當不治 教育局調查 04:102021/10/09 地方新聞 《國際產業》英國缺工嚴重 招工起薪飆升 11:272021/10/08 財經 澳前總理來台批北京 陸駐澳大使館：失敗可憐的政客 10:412021/10/10 國際 Disney＋公布月費270元 漫威總裁親自越洋喊話 11:552021/10/08 娛樂 台壽攜北醫大 發布百歲人生調查 04:102021/10/12 金融．稅務 近8成準新香港人想置產 帶動消費有望 04:102021/10/08 焦點新聞 IMF擬調降全球經濟預測 喬治艾娃去留成焦點 21:502021/10/10 財經 與北京之爭毫髮未傷 外媒曝立陶宛如何把歐盟拖下水 08:562021/10/09 國際 本報調查 今明年新約保費 將重返兆元 04:102021/10/12 財經要聞 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 日本砸千億拉攏 台積電設廠有譜？ 外媒警告2大難題 - 財經 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。