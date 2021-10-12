德國10月經濟信心指數連續五個月下降 18:492021/10/12 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ZEW在12日公布德國10月經濟信心指數，從9月26.5點下滑至22.3點創去年3月來新低，低於市場預估24點，連續五個月下降。 ZEW總裁Achim Wambach指出，原物料與半成品等供應鏈遇到瓶頸，對企業信心造成很大影響，尤其打擊包括汽車等出口商獲利。 學者觀點－整軍經武中的中國經濟 比特幣再飆 一度升破5.7萬美元創五個月新高 #德國 #五個 #ZEW #經濟信心 #指數連 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸9月汽車銷量驟降近兩成 16:042021/10/12 財經 股匯雙殺 新台幣貶至逾五個半月新低 16:202021/10/12 財經 機能飲品熱銷 麗彤9月營收年增率轉正 17:522021/10/12 財經 德國推全球首見無人駕駛列車 普通軌道就能上路 15:122021/10/12 國際 外資9月大舉加碼陸國債 04:102021/10/12 全球財經 富邦金控前9月賺1302億元 續創新高紀錄 18:342021/10/12 財經 瓦城泰統9月營收3.06億元 10月重啟展店動能 16:052021/10/12 財經 強降雨致山西15人因災死亡 經濟損失高達216.25億元 11:122021/10/12 兩岸 《國際經濟》非必要性買氣縮水 英民眾最怕通膨讓錢變小 11:102021/10/12 財經 《國際金融》憂商品價格飆漲蝕利 歐股走跌 16:332021/10/12 財經 邑錡9月業績 寫五年同期高 04:102021/10/12 證券．權證 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 日本砸千億拉攏 台積電設廠有譜？ 外媒警告2大難題 - 財經 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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