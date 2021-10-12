ZEW在12日公布德國10月經濟信心指數，從9月26.5點下滑至22.3點創去年3月來新低，低於市場預估24點，連續五個月下降。

ZEW總裁Achim Wambach指出，原物料與半成品等供應鏈遇到瓶頸，對企業信心造成很大影響，尤其打擊包括汽車等出口商獲利。

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