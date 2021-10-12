桃園有線電視收費高、種類少、多元組合非民眾所需，連年引發民怨，推行多元方案1年半來仍「乏人問津」，收視戶更蒸發近1萬4893戶，新聞處長詹賀舜表示，因使用習慣調整，用戶縮減趨勢和全國同步，今年將要求業者祭出長繳優惠，並針對多元頻道內容再修正，符合民意。

議員林政賢說，桃園市自2020年4月推動有線電視多元方案，但選擇A組200元方案的收視戶，北桃僅0.9％、北健0.3％、南桃園1％，B組到F組更慘，全在1％以下，收視戶也從去年6月46萬8679戶，縮減到今年6月45萬3786戶，光南桃園就蒸發8348戶、北健也少了3579戶、北桃則是2966戶，全市1年就減少3.17％，直指YouTube及手機各種網路影音平台的興起，擠壓有線電視生存空間，業者勢必得全面檢討收費及多元方案。

議員李柏坊、陳美梅和周玉琴也說，新聞處自己做的滿意度調查，26％不滿價錢太高、20.3％覺得頻道種類太少、18.6％抱怨頻道不能自己組合，原因連年重複，新聞處卻置若罔聞。

「缺點你都能朗朗上口，卻遲不改善！」議員徐玉樹更怒斥3家有線電視品質差，不斷秀下線，天氣不穩就斷訊、維修龜速，導致收視戶懸崖式下跌，但品質仍無法提升，吃到飽月收510元高昂價格持續居六都前段班，直指多元方案績效不彰，要求主管機關新聞處擔起責任，要求提升品質，不要讓有線電視繼續墮落下去，否則很快會被取而代之。

詹賀舜說，因OTT服務越來越夯，全國收視戶都呈下降趨勢，台北市費率僅490元也一樣，桃園去年因疫情也僅有寬頻申請量提升，不諱言多元方案未能打動收視戶，選擇率最高的還是吃到飽。明年不會再推出組合，但費審委員會已要求業者改善調整成更符合民意的方案，至於月租則朝向長繳就享優惠方向研議。