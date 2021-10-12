美國哈佛大學開設「哈佛台北學院」，並與台灣大學合作，2022年暑假將有60名學員來台參訪，在台大修習為期8周的中文課程，也將造訪九份、陽明山等北部景點。

台大表示，自2019年校方與哈佛大學就開始洽談送學生來台大學華語的合作，原本計規畫2020年開始實施，但是因為疫情的緣故，延至2022年暑假再啟動。

台大提到，預計60名學員將至台大修讀為期8周的中文課程，並搭配參訪景點如：九份、金瓜石、故宮、士林夜市、陽明山...等台灣名勝及自然景觀。文化活動包括：書法、象棋、剪紙、包餃子等。

台大指出，希望在台大自由學術氛圍中，為優秀的哈佛學員奠定穩固的中文根基，同時在與本地學生的課外互動，也可以提升台大學生的國際視野。

至於「哈佛北京書院」是否喊停，台大國際長袁孝維表示，不清楚美國哈佛與北京的情況，可確認的是台大與美國哈佛的合作關係拍板定案。