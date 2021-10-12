信義鄉人和村、明德村、羅娜村重劃區、望美村以及同富村，分別有駁坎、擋土牆、農水路及邊坡必須改善工程；縣長林明溱12日前往會勘，並責成縣府工務處、原民局及地政處，盡快發包施作。

林明溱由議員石慶龍等人陪同，到信義鄉人和村會勘道路駁坎改善工程，該道路連接深山的茶園，是茶農進出必經道路，因山勢陡峭且路面傾斜，經年累月的雨水沖刷，造成路面凹陷，影響安全，將由工務處發包鋪設水泥路面，讓民眾出入安全。

林明溱隨後由議員陳淑惠等人陪同，到明德村會勘擋土牆改善工程，既有擋土牆較低矮且砌石鬆動，土石時常滑落影響農民耕作，將把擋土牆加高到3公尺，確保農民生命財產安全。

林明溱由議員全文才陪同，前往羅娜村重劃區，會勘兩處農水路工程，排水溝因長期沖刷，水泥已損壞不堪使用，將補強排水系統，把排水溝崩壞的水泥打掉重新施設，排水溝內管線也將吊掛綁牢，避免在大雨來臨時造成水溝阻塞。望美村檜木巷一處邊坡位於民宅後側，下方駁坎被河水淘空，將用噴混凝土方式補強保護邊坡。

林明溱最後由議員謝明謀、信義鄉民代表李國源等人陪同，到同富村太平巷會勘居民每日必經的農路，因長年使用，路面兒凹凸不平，還有下陷的情況。林明溱實地會勘後，立刻同意進行改善，為了民眾進出安全，將原先下陷的路面升高調整，再修復凹凸不平的路面，讓同富村在地的民眾，有安全出門和回家的道路。