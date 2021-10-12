台北市政府12至14日以視訊會議方式舉辦「2021危機管理會議」，由副市長兼災害防救辦公室主任黃珊珊主持，會中有東京、首爾、德里、新加坡、烏蘭巴托、吉隆坡、布魯塞爾、新北市等國際城市參加，以探討都會城市所面臨的災害風險趨勢，並分享彼此災害管理心得。因受到新冠疫情影響，會議也是首次透過網路視訊與世界各會員城市會談，希望此交流方式能成為未來城市互動新典範。

危機管理網係由東京都於2001年倡議成立，目前計有14個會員城市及1個觀察會員，每年輪流舉辦「危機管理會議（Crisis Management Conference）」。

台北市身為創始會員城市之一，每年都透過該網絡進行救災資訊聯絡、國際城市搜救及綜合防災訓練等合作，並派員出席危機管理會議，台北市也曾主辦2004第二屆及2010年第八屆會議，2019年更籌辦危機管理網國際移地訓練，有效進行防救災之交流及合作。

這次會議是台北市第3次主辦危機管理會議，會議主題為「各城市緊急應變與管理的重要機能」，包含「各地方政府與組織面臨之氣候變遷與影響」、「新冠疫情應變與疫情後之新常態」與「建構城市與社區耐災韌性」等3個討論重點。

與會者就議題分享各城市在颱風與強降雨的應變措施及經驗、並分享對抗新冠疫情的寶貴經驗，深入探討如何讓城市與疫情共存；及交流彼此構築韌性社區的方法，透過政府、企業、民眾合作，讓社區快速從災害中復原。