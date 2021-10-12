安麗公司董事會聯合主席德．狄維士（Doug DeVos）日前榮獲世界直銷聯盟（WFDSA）頒發代表最高榮譽的終身成就獎。

安麗指出，數十年來與WFDSA的合作中，德將凝聚力、創造力、真摯與膽識等特質注入工作中，為直銷產業做出數十年貢獻，成為他獲頒終身成就獎的原因。

現年57歲的德出生自直銷業傳奇家族狄維士家族，父親是安麗創始人理查．狄維士（Rich DeVos）。他自14歲起就跟隨父親參與世界直銷聯盟會議，與眾不同的成長經歷讓他對來自世界各地的人充滿熱情，他熱衷於和人們建立關係，總是竭盡所能幫助想要創業的人，堅信把握機會的重要性。

不僅如此，德對家人、朋友、同事付出真誠，加上有大膽獨創的性格，讓他帶領安麗及整個直銷產業不斷發揮潛能。

針對獲獎，德說自己非常高興能和許多令人尊重的產業先進共事，很感謝前人奠定基礎，很榮幸能獲獎。

展望未來，他認為直銷產業依然強勁，未來應該根據市場變遷做出應變，並且為人們帶來更好的機會。

安麗全球執行長潘睦鄰（Milind Pant）也對德對安麗及直銷產業的貢獻表達敬意與感謝，他說德不僅是他的導師，也是安麗及整個直銷產業的一代領袖，「他對創業的熱情，以及為產業注入的包容性鼓舞了許多人。」

安麗指出，德是狄維士家族中第3位獲得WFDSA 終身成就獎的獲獎人，他的父親理查．狄維士及哥哥狄克．狄維士（Dick DeVos）也都曾獲此殊榮。