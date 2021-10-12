為強化黨中央與黨團的溝通聯繫，國民黨團總召費鴻泰陸續分批邀請藍委和黨主席朱立倫共餐，第二場餐敘今晚在台北極品軒登場，值得注意的是，前主席江啟臣也將到場，被問到兩人碰面是否有特別的感覺，朱說，「完全不會」，他和江啟臣本來就是好朋友，相信江也支持黨中央、黨籍立委與智庫能連結地更深刻密切。

朱立倫今天和美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）會面，兩人針對台灣深化民主、台美雙邊政黨互動交換意見。朱立倫在會中表示，國民黨是台灣最大的在野黨，必須提出符合人民期待的政策，做好重返執政的準備，未來也會強化與美方的政黨外交。

此外，朱立倫也在會中特別提到，國民黨已經召集多名學者及退休外交官籌備國民黨駐美聯絡辦公室，雙方相談甚歡，朱也建議孫曉亞可多到台灣各處走訪，深入認識台灣的自然美景與醇厚人情。

朱立倫晚間受訪表示，今天和孫曉雅見面、交換意見，最重要是表達國民黨要在美國設立辦事處、代表處，美方也非常歡迎，他們覺得讓華府的官方、國會、智庫、學界都了解到台灣多元的聲音，是非常好的事情，將來跟美方會保持密切聯繫。

朱立倫說，今天在會中也提到，今年國民黨尊重美方安排，派了非常有經驗的前空軍官校校長田在勱及在美國德州Sam Houston州立大學擔任副教授的翁履中，參加美台工業會議，表達國民黨的立場，不像民進黨好像沒派人參加。