《逆局》第二章「微光將近」主角張榕容、吳興國、曾敬驊齊亮相。（粘耿豪攝）

曾敬驊是《逆局》血翅膀性侵案幕後真兇。（粘耿豪攝）

張榕容飾演副分局長。（粘耿豪攝）

吳興國飾演心機深沈穆雪松。（粘耿豪攝）

愛奇藝原創華劇《逆局》本周五（15日）即將播出第二章「微光將近」，張榕容、吳興國、曾敬驊3位神秘角色正式登場！3人12日終於能受訪暢快大聊劇情，前12集都沒亮相的張榕容，還自嘲之前有網友問「張榕容為什麼要跟《逆局》一起宣傳？」劇中與吳興國情同父子的曾敬驊，血翅膀性侵案幕後真兇身分也已呼之欲出，網友除封他「最帥殺人魔」，也笑稱若現實中遇到他飾演的陸齊，還真是不知道該先「報警」還是「抱緊」處理。

因為角色性格暗黑扭曲，曾敬驊回憶，他在拍攝現場都不太跟人講話，原本習慣工作前會先洗澡，拍這部戲時明明是大冬天，他還刻意洗冷水澡，希望藉由平常人不敢接受、覺得不舒服的事，讓自己感受到刺激、去享受這種自虐的樂趣，以幫助自己進入角色。他坦言當時入戲深，很容易生氣、脾氣暴躁，家人、朋友的訊息都不太回，對他們的關心也會不耐煩，「當下完全不想理任何事」。幸好該劇一殺青他就去當兵，過著完全不太用腦思考的生活，班長講什麼、他就依循指令，加上自己在打飯班，人緣很好且做人滿成功，所以交了很多新朋友，也幫助他很快就抽離殺人魔角色。

曾敬驊也透露，試鏡時還不知道要演什麼角色，但試一場跟父親講話的戲，因為當下剛好有點情緒，被導演覺得眼神太銳利、太專注，「因為看起來很兇，後來導演就說有個壞的角色給我演。我很期待，因為當時很想演壞的角色。」為飾演這個沒挑戰過的角色，他參考滿多電影，尤其是《駭客軍團》，也去研究這角色症狀，是因為小時候有發生一些事，傷口沒有得到復原才導致之後性格扭曲。

張榕容誇他「滿適合演壞人」，他則說自己是把平常的壓力發洩在這角色上，因為他常幫別人想太多、自己也常有很多糾結，懊惱別人有的體驗自己卻沒體驗過，例如他沒有去夜店經驗，唯一一次去只在旁喝可樂，「我無法走下舞池、走進去會不舒服，覺得踏進去就不會有好事，也無法跟別人靠太近，然後會生氣質疑為何自己的個性是這樣」。

張榕容飾演的副分局長楊羽璐初登場即一把將高大的朱軒洋過肩摔，強勢風格令人印象深刻，她透露當天下了一整天的雨，朱軒洋也發燒生病，一直撐著、看起來很不舒服，還要帶病上陣被她過肩摔相當敬業。她在上一部戲也演警官，「這兩個角色都很有正義感，《塵沙惑》裡的角色較衝動，楊羽璐比較冷靜聰明，擅長分析，與梁炎東（周渝民飾）師出同門，我們有一樣的技能，都是犯罪心理剖繪專家，他冷靜到不會變通，我則是處世圓滑、八面玲瓏的警官。」不同於上一部許多武打動作，她笑說：「這次真的滿開心，只要在分局裡面動動腦、動動嘴，心情很好！」

張榕容劇中與心機深沈的穆雪松（吳興國飾）針鋒相對，你來我往的相互試探戲，張榕容笑稱劇中的自己蠻無禮的，一直打斷穆雪松營造的談話氛圍，不過她透露私下與興國老師另有淵源，因為她的母親是興國老師復興劇校的師妹，相認之後每天都會跟興國老師打招呼說「師哥好！」，覺得彼此距離更近了，也稱讚他非常有魅力，在表演上對角色的想法跟要求非常高，很尊敬他。

難得接演電視劇吳興國表示，從前拍過很多電影、電視劇，一直覺得演電視劇要拼命背台詞、很辛苦，每天都在面對陌生感、較沒有安全感，電影的準備時間則比較從容，拍攝時間也短暫，但現在的他發現接個好戲更重要，而不再是電影或電視的問題。

對於對手戲最多的曾敬驊，他說之前就看過他演出的《返校》，覺得這部戲的角色對他是很大的考驗，「跟他對戲，我比他還緊張，因為這角色的心理被壓抑到很複雜、自己沒能力解決，戲真的很難，我只能在旁眼睜睜看他解決，看他如何突破自我」。