桃園市中壢區莒光公園周遭人口密集，畫設的停車格因為不收費，長期遭固定車輛占用，導致附近車位一位難求，交通局監測後發現，當地21格停車格高達16格長期遭特定車輛停放，固定占用比過高，決議將從2022年元旦起開始收費，提高該區停車周轉率。

當地信義里長邱仁德指出，長年以來一直有民眾反映莒光公園周邊停車不易問題，尤其每年一到2、3月公園櫻花季吸引眾多遊客造訪，時常因為找不到停車位而停在住戶家門口，造成住戶出入不便引發不少糾紛，公園旁杭州路畫設的停車格，去年及今年要求交通局監測統計，21格汽車停車格因為不收費，其中高達16格長期遭到特定車輛占用，比例超過7成，讓人詬病簡直淪為私人停車格。

邱仁德也說，經過監測也發現特定車輛占用停車格問題實在太嚴重，甚至有人一停就超過10天，才決議杭州路停車格將開始收費。交通局之後也將公告，中壢區杭州路停車格從2022年元旦起開始收費，採周一至周五上午8點至下午6點收費，每小時20元，希望讓該路段停車周轉率提高，也讓民眾有更公平的停車使用權益。