由行政院統籌號召跨部會協力籌辦一年一度的2021「台灣創新技術博覽會」（Taiwan Innotech Expo TIE），今年聚焦後疫轉型與創新突圍，首次以實體及線上併行方式辦理，實體展將於10月14日至16日於台北世貿一館實體展出三天、線上虛擬展同日開展，展期至10月23日共十天。經濟部中小企業處本次共遴選18家研發型中小企業、共23項創新技術展品，於本次2021 TIE「創新領航館」中登場。

全球各國受COVID-19疫情影響，大從國家發展策略與經濟活動，小到人們日常工作與生活都為之改觀。在「與病毒共存」的新常態下，如何善用科技面對後疫情嶄新挑戰，以及持續創新來開啟無限可能，是眾所關注的議題。根據工研院產科國際所的趨勢觀察分析，未來企業應更注重客製化、智慧化、適地化，以及加強科技投資，以提升營運韌性。

2021台灣創新技術博覽會集結10個部會進行跨部會協作，打造「創新領航館」、「未來科技館」、「永續發展館」及「傑出發明館」等四大主題館，實體展區規模達343個攤位，線上展更超過千項展品，展現跨領域創新科技應用與發明，並期盼將我國推升成為國際技術交易的重要樞紐。其中眾所矚目的「創新領航館」將以「智能製造」、「解密科技寶藏」、「數位轉型」、「智慧生活」、「先進醫療」與「國防航太」等六大主題，展出185項創新展品。

經濟部中小企業處參與「創新領航館」策劃，共有18家致力於創新研發的中小企業，展出23項精湛創新技術與前瞻應用產品。在「智能製造」主題包括亞信電子、博盛半導體、碩奇科技、精呈科技等4家企業，融合多項獨創技術，應用於精密機械、半導體製造及機器手臂等領域；「智慧生活」著重科技運用融入民生，為大眾創造更便利、更安全與更具趣味的生活，展出企業包括彬騰企業、創意興業、鴻匠科技、三維人、洞見未來科技、威爾動力、雷爵科技、聯寶電子、集雅科技、谷林運算、思納捷科技、德廣數位設計、人工智能等13家企業。「先進醫療」主題則邀請?嘉健康生活科技，展出照護服務新技術。

此次中小企業處也特別邀請四家著名國際企業在國際展區共襄盛舉，包括全日本最大的資訊系統整合公司NTT DATA集團、被日本經濟產業省選定為J-Startup企業的物聯網新創公司VACAN、擁有世界最高性能之強力超音波清洗裝置的Blue Star R&D公司，以及開發出獨特消除水平及垂直磁氣記錄技術的Re Birth公司。

2021台灣創新技術博覽會實體展10月14日至16日，每日上午9時30分至下午5時30分，於台北世貿一館A區及D區共計展出3天，歡迎民眾免費入場參觀。線上虛擬展則從10月14日上午10時起至10月23日午夜止，共計展出10天，無法親自前往實體展的民眾，線上也能體驗前瞻創新技術。