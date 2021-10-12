「國民ETF」元大高股息（0056）預估今年配息金額為1.8元，將於22日除息，除息行情備受股民關注，自8月2日以來持續呈現淨申購，帶動12日規模衝上1004億元，為首檔台股高股息ETF規模達千億大關，受益人數也已突破50萬人大關，創下新里程碑。

由於國內投資人長期領息投資意識抬頭，0056受益人數與規模快速成長，據集保中心資料，在2018年至2021年短短三年多期間，受益人數自2017年年底的5.2萬人，成長至2021年10月8日的50.5萬人，增加人數為國內ETF第一，受益人數為全台股第9名，超越眾多熱門金融股。

此外，0056規模自2017年年底的106.5億元成長至2021年10月12日的1004億元，成為首檔突破千億的高股息ETF，在此期間累積增幅為其他台股ETF整體規模的1.7倍，不僅反應出近年市場的高股息投資需求，更顯示台灣投資人已逐漸體會到比起單一個股，0056擁有穩定配息與填息紀錄，且能分散單一個股風險，是長期領息投資首選。

截至2020年，0056連續11年配息且全數填息，若加計2021年的每受益權單位數分配新台幣1.8元，成立以來累積配息總金額達到17.25元，對於長期持有的投資人，年年參與配息已將持有成本降低許多。元大投信指出，由此可見投資0056最簡單又有效率的操作方式，就是低點買進加上長期持有，利用高股息特性帶動投資成果，近期台股震盪使0056股價有所修正，可適時留意進場增持機會。

元大投信指出，0056是台股成立時間最久的高股息ETF，多年以來為廣大受益人創造股息現金流收入，穩定的配息與填息紀錄足供投資人參考，且元大投信與時俱進，針對長期投資所面臨的ESG議題風險，正式採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢，其中0056為晨星永續投資評級最高5顆地球的基金，在控管長期ESG議題風險上獲得指標機構肯定。