自行車零件族群受惠於組車大廠如巨大（9921）、美利達（9914）等訂單滿手，挹注大量零件訂單，包括桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517），前三季營收年增率分別高達三至五成，均創下歷史同期新高紀錄！

其中，全球最大的鏈條製造集團-桂盟集團，越南工廠因疫情影響導致產能降載，9月合併營收6.37億元，年減2.84％；前三季合併營收57.07億元，年增率32.89％。

此外，日馳9月合併營收1.48億元，年增率20.56％，前三季合併營收13.07億元，年增率達47.79％。

至於利奇，9月底受到大陸昆山廠因限電與停工影響出貨量，9月合併營收3.69億元，年增率僅4.8％，惟前三季合併營收34.62億元，年增率高達50.79％，營收表現亮眼！

桂盟集團受惠自行車、電動自行車市場需求持續增長，以及產能利用率大幅提升，今年上半年每股大賺7.79元，年增64％，獲利創下歷年同期新高。

法人表示，全球中高階自行車、電動自行車需求依然暢旺，桂盟持續擴產因應，隨著第三季新產能加入挹注下，預估桂盟今年在中高階車種鏈條將擴大8～10％產能。

此外，近幾年電動自行車（e-bike）興起，各品牌紛紛推出多款e-bike，桂盟早已推出電動自行車專用鏈條，以更高的嵌合力、耐磨耗因應電動自行車高扭力及高磨耗。今年上半年電動自行車專用鏈出貨量達97萬條，年增約五成；2021全年出貨量將挑戰200萬條以上。