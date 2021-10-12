台灣基進立委陳柏惟罷免案將在23日舉行投票，陳柏惟日前也對支持者表示，自己沒有殺人放火、沒有貪汙。資深媒體人彭文正直言，如果把這個當成是罷免與否的條件，那台灣的民代標準也太低了，他更針對陳柏惟遭爆曾經肇事逃逸痛批他的人品和誠信不及格，讓這種人當立委，會不會對台灣人民的一種侮辱？

彭文正今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，沒有殺人放火、沒有貪汙，當成是罷免於否的條件，那我們的民意代表標準也未免太低了，大家可能對陳柏惟做了什麼事有不同看法，但他比較看重基本人品，也許當時選民已經考慮過，可是最近被挖出來的事實就是他曾經肇逃，且到目前他沒有去說明這是假新聞。

彭文正認為，肇事逃逸其實可以看出這個人的人品，這是很嚴重的事情，當時投票給他的選民可能不知道這件事情，是不是在這時應該重新考慮，這樣的品行和人格適不適合擔任國會議員？這對台灣的國會形象會不會造成非常負面國際觀瞻？

彭文正指出，肇事最嚴重的不是酒駕肇事，而是沒有酒駕還肇事逃逸，因為酒駕的可能喝茫了，但當一個人沒有喝醉的時候，他的腦袋是清醒的，在腦袋清醒下去做這樣的選擇，那是他的道德良知的選擇，他選擇棄被撞的人不顧，那等於是二次謀殺，撞到人之後不是看怎麼妥善送醫，而是選擇逃逸，「我對這件事情看得非常嚴重」，除了人品和誠實不及格，心也剛硬到一個地步，所以才不在乎被害人落跑，這種人當國會議員會不會對台灣人民的一種侮辱？

彭文正也說，陳柏惟也很成功的用他個人風格累積知名度，他更指出，在民進黨及其側翼中比較離譜的，一個是綠委王定宇，一個就是陳柏惟，他們的問政風格走偏鋒，這實在不是一個國會議員層次的人該有的作為。