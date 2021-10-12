力求變革與創新，創校66年的東海大學近日完成第10任新校長遴選，確定由前國立台灣師範大學校長張國恩接掌學校，東海大學董事長吳清邁表示，張國恩擔任台師大校長時，以8年時間「翻轉師大」，其經驗難能可貴，盼倚重他的治校能力、協助東海大學創新，躍升為兼具榮耀與典範的未來大學。

東海大學創校於1955年，校方指出，經過一甲子的努力，東海已成為系所發展多元的國際化大學，但隨著大學競爭越來越國際化、台灣少子化衝擊，東海和國內許多大學相同得面對未來嚴峻挑戰，董事會經討論後決議聘請前台師大校長張國恩擔任新校長，並於明年2月1日接下治理東海的任務。

擁有台大電機學博士學位的張國恩，現任台師大資訊教育研究所講座教授，是國內頂尖的網路教學專家，曾獲得2021年師鐸獎、科技部「傑出特約研究員」等殊榮。他於台師大校長任內取消「雙二一退學」、「廢除操行成績」等制度，更推動成立「台灣大學系統」。

即將接任東海大學第10任校長職務，張國恩說，東海是歷史悠久的高等學府，在追求真理與力行的理念下建構完整制度，並創造了豐沛的學術能量，他將以邁向「未來大學」的格局掌舵東海，推動行政革新、跨域典範、永續發展及國際接軌4大治校理念。