愛盲基金會成立30年，12日舉行「愛盲基金會30周年啟程」記者會，邀請黃子佼（左）、那對夫妻KIM（右）雙代言人出席。（鄧博仁攝）

愛盲基金會成立30年，12日舉行「愛盲基金會30周年啟程」記者會，邀請黃子佼（右1）、那對夫妻KIM（左1）雙代言人出席，他們各捐30支白手杖給愛盲基金會。（鄧博仁攝）

愛盲基金會成立30年，12日舉行「愛盲基金會30周年啟程」記者會，邀請黃子佼（圖右）、那對夫妻KIM雙代言人出席，黃子佼現場學習如何幫助視障朋友。（鄧博仁攝）

愛盲基金會成立30年，12日舉行「愛盲基金會30周年啟程」記者會，邀請黃子佼、那對夫妻KIM（圖）雙代言人出席，那對夫妻KIM現場體驗視障朋友的辛苦。（鄧博仁攝）

黃子佼、網紅「那對夫妻」的KIM 12日出席「愛盲基金會30周年啟程」公益記者會。黃子佼明年將歡慶50歲，無預警宣布明年啟動「10年接班計畫」，希望順利尋找到在各領域的新生代接班人，他盼在60歲安心退休，與老婆孟耿如攜手遊山玩水，他浪漫：「因為我欠她太多了。」

黃子佼表示屆時退休後，不會完全退出演藝圈，因為他依舊熱愛娛樂圈，主持電台工作可能會變成塊狀，若遇到很喜愛、公益的工作邀約仍會親自力挺，「我在這10年會找到藝術的接班人、設計的接班人、音樂的接班人，要把我的理念我在做的事情交棒下去」，並認為主持屆接班人最容易找到，很看好他旗下藝人陳明珠、徒弟黃豪平等。

至於退休金，黃子佼樂觀說看自己選擇怎麼生活，「如果要坐郵輪環遊世界可能無法，但如果夠用就好，退休金不是問題」，近期活動開始回溫，他行程滿檔，無奈表示婚後至今還沒帶孟耿如去浪漫度蜜月，他笑說：「等10年後，我就可以天天陪她。」

黃子佼對廣播向來充滿熱忱，豈料日前卻聽到有業界人士指他「做廣播不認真」，直接踩到黃子佼底線，但他沒有生氣，反而理性的直接找上對方講清楚，對方馬上致歉，黃子佼說不會公開對方是身份，「只是想要提醒隔牆有耳，你是有權力的人，不要跟太不熟的人批評別人。」