北市社會局12日舉辦「台北愛心餐食網–希望好食堂」啟動儀式，其中藝人蔡依林的凌時差音樂製作公司也捐出百萬，在萬華區社福中心一樓設置全台首座智慧型便當機，提供弱勢無接觸的餐食服務。台北市長柯文哲發臉書盛讚，感謝蔡依林在疫情最嚴重時主動連絡社會局，低調行善，正向積極的力量獲粉絲愛戴。

「我也要感謝蔡依林！」柯文哲表示，今年5月當萬華疫情最嚴重的時候，蔡依林主動聯絡北市社會局，低調行善，於是萬華社區居民服務中心多了1台智慧型溫控便當機，他想正向、積極的力量，或許就是粉絲們如此愛戴她的原因。

柯文哲也感謝八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張、三商巧福、拿坡里披薩、三商鮮五丼、福勝亭、品川蘭、巧福PLUS，謝謝天后蔡依林 Jolin Tsai及所有與我們協力完善北市餐食網的愛心人士。

柯文哲說，今年因為新冠疫情，許多弱勢家庭變得更弱勢了，北市社福中心接獲脆弱家庭的通報案，在今年6月跟去年同期相比就增加了187％；市民急難救助金的申請，也從1至5月每月平均245案，暴增到6月的3萬9638案。

柯說，北市原本就有實物銀行、盛食交流平台、惜食廚房、物資商品卡，現在進一步推出愛心餐券，經過社工評估後，會直接將餐券提供給需要的家庭，讓市民朋友直接到店裡享用一份熱騰騰的餐食，吃飽了、有精神了，再為未來打拚。

柯說，北市積極串連民間多元的資源，再加上佛光山 e起復蔬 全民相挺專案，如今希望好食堂 已經多達406間店家，社會安全網更牢靠了；再次謝謝各界的溫暖義舉，儘管只是一個便當，也能讓善的種子、因為希望萌芽。