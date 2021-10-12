台灣基進立委陳柏惟罷免案，進入最後倒數階段，有綠營地方人士透露最新消息指出，民進黨主席蔡英文將不會到台中挺陳柏惟，民進黨已做最好準備、最壞打算。對此，媒體人韋安直言，「民進黨不可能在罷免案中去救3Q，或只是出於對小綠的道義責任，假裝救一下，表個態」。

《美麗島電子報》今（12日）公布罷免陳柏惟民調，結果顯示，有37.2%同意罷免，25.7%不同意，另20.9%表示不投票或投廢票，未明確回答的有16.2%；同時，有5成7受訪者表示會去投票，不會投票的為3成1，若將上述兩項數據交叉分析可發現，有同意罷免的民眾當中有8成8會去投票。

據《信傳媒》報導，有綠營地方人士說法指出，目前確定的是，蔡英文主席將不會以黨主席身份出席挺陳柏惟活動，綠營最高決戰層級只會到台中地方黨部。該人士續指，罷免案若最後演變成「藍綠對決」，綠營勢必將執政成敗與罷免陳柏惟綁在一起，屆時在基本盤藍大於綠的台中第二選區打成組織戰，反而對綠營不利，民進黨已做好最壞的打算和最萬全的準備。

媒體人韋安12日在臉書發文表示，綠營放生陳柏惟，他只能靠自己和天意了，民進黨不可能在罷免案中去救3Q，或是只是出於對小綠的道義責任，假裝救一下，表個態。因為，3Q已成了在野黨最好的提款機，民進黨想要搶著幫陳付錢嗎？