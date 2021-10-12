基隆一名年約40歲的吳姓女子6月初接種第一劑AZ疫苗，出現發燒等不良反應，至醫療院所治療後，症狀雖然陸續緩解，卻於8月中旬出現腹痛情形，前往醫院治療近2個月仍病逝，目前基隆市衛生局正調閱病歷了解詳情。

據了解，吳女是環保局清潔隊員，6月8日由市府造冊接種第一劑AZ疫苗。衛生局表示，吳女施打疫苗後發燒約三天時間，期間皆自行前往醫療院所看診、服藥，症狀有陸續緩解，但卻在8月12日突然出現腹痛症狀，立即前往長庚醫院治療，住院約半個月出院，期間院方給予抗生素治療。

衛生局說，吳女當時自述，長庚醫院診斷她有病毒感染狀況，並安排9月3日複診，進行抽血檢查，未料，抽血指數狀況不佳，醫生告知要住院時，吳女家屬則將人帶往內湖三總就醫治療，直到10月10日不幸病逝。

衛生局指出，吳女前往長庚醫院治療時，院方有通報疫苗不良反應，人員有持續追蹤，但直到9月開始聯繫不上本人，近日才得知離世消息，目前正釐清狀況，並派員主動協助家屬申請相關救濟。