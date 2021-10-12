根據大陸國家統計局將於本周四公布9月消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)資料。市場普遍預計，受豬肉價格下跌等因素影響，9月CPI年漲幅或有所回落，而在能源和生產資料價格上漲帶動下，9月PPI年漲幅或突破10％，CPI與PPI剪刀差將進一步擴大。

據《上海證券報》報導，9月以來，大陸食品價格出現回落。資料顯示，9月豬肉平均批發價年跌幅擴大至57.6％，28種重點監測蔬菜價格年跌幅擴大至5.7％。

植信投資首席經濟學家連平表示，第4季度生豬價格低位仍是CPI平穩運行的重要影響因素。預計9月CPI年漲幅為0.8％，第3季為0.9％，第4季預估為1.7％。

也有分析人士認為，隨著出行服務和在外餐飲需求回升，非食品價格上漲或帶動9月CPI年漲幅持平於上月，甚至較上月略有回升。

交行金融研究中心預計，9月大陸國內成品油有2次上調，年初以來整體漲幅較大。受限電限產影響，初級工業產品價格漲勢可能向終端消費產品傳導，非食品類價格整體趨於上漲。總體來看，9月CPI年漲幅可能略有回升至1％，近4個月首次回升。

下半年以來，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，大陸PPI年漲幅持續擴大。多家機構預測，9月PPI年漲幅或突破10％。

民生銀行研究院高級宏觀研究員王靜文認為，9月製造業PMI中的出廠價格指數回升2.2個百分點至63.5％，大宗商品漲價疊加能耗雙控，預計9月PPI年漲幅將由8月的9.5％升至10.2％。

實際上，大陸8月CPI年漲幅0.8％，為5個月低位；8月PPI超預期攀升至9.5％，創13年新高。

華西證券最新報告就認為，煤電價格倒掛，多地上浮電價，結合歷史漲幅，預計此輪電價上漲幅度會超過10％，大致在10％-15％之間。

報告預計電價上漲會部分抬升工業企業生產成本，進而帶動出廠價格上漲。按照物價驅動因素預測模型推斷，9月PPI或將升至9.7％，第4季繼續維持高位，年底或有小幅回落。