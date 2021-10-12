日本讀賣新聞報導，日本職棒西武球團今天表示，41歲投手松坂大輔19日將召開引退記者會。有「平成怪物」之稱的松坂不敵傷勢，7月透過球團表示將引退，結束23年棒球生涯。

松坂7月透過西武球團表達決定本季引退時，西武球團總經理渡邊久信表示，因松坂的身體及精神方面還不是很好，日後才會召開引退記者會。

松坂時隔14年於去年重返老東家西武球團。但因為頸部疼痛及右手麻痺情況愈來愈嚴重，去年7月接受頸椎內視鏡手術。原本期待早日重返投手丘的他術後復健情況不如預期。

松坂1998年就讀神奈川橫濱高中3年級時，以精湛球技助球隊連霸春季甲子園與夏季甲子園大賽，引發關注；同年在日職選秀以第一名之姿被選入西武隊，成為職業球員的第一年便獲16勝，被稱為「平成的怪物」。

松坂2007年轉戰美國職棒大聯盟，效力於紅襪隊、紐約大都會隊；2015年回歸日職效力於福岡軟銀鷹隊；2017年12月效力於中日龍隊；去年重返老東家西武隊，在美日職共累積170勝的戰績。