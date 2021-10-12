蔡依林（Jolin）出道以來積極參與公益，不僅長期關心弱勢兒少學習需求，今年5月萬華疫情最嚴重時，更主動聯繫北市社會局，低調捐出百萬善款，為萬華社區居民服務中心購入自動便當機，柯文哲今晚（12日）發文感謝天后善行，表示：「我想正向、積極的力量，或許就是粉絲們如此愛戴她的原因。」

柯文哲在臉書寫下，今年因為新冠疫情，許多弱勢家庭變得更弱勢，防疫期間為了顧及弱勢，社工評估直接將餐券提供給需要的家庭，讓市民朋友直接到店裡享用一份熱騰騰的餐食，吃飽了、有精神了，再為未來打拚，「我也要感謝蔡依林，今年五月，當萬華疫情最嚴重的時候，她主動聯絡北市社會局，低調行善」。

蔡依林的經紀人王永良稍早受訪表示，5月台灣本土疫情爆發時，Jolin在網路上看到一篇關於萬華街友飽受疫情影響生活陷入困難的文章，請他幫忙主動聯絡台北市社會局，得知志工發放便當時為了兼顧防疫、避免接觸，急需無接觸便當機，Jolin二話不說立刻決定盡己之力幫忙。