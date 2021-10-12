台南鐵路地下化工程最後半拆戶黃春香家雖已拆除，但聲援黃家的團體，國慶日晚間仍在現場附近聚集。管轄的市警五分局派員到場待命時，執勤的保安民防組長李鵬山因感覺頭痛被送到成大醫院急診，隔天上午一度病情好轉，但傍晚又突然心跳暫停，經家屬同意裝上葉克膜後，目前院方正全力搶救中。

據查，國慶日晚間7點左右，正當李員執行黃春香住家聚眾活動勤務時，突然感到頭痛，經分局指派專人送往成醫急救，並通知他在同分局擔任女警的妻子到場會同處理。

11日上午李員持續住院檢查病因，分局長洪頂力於10點左右致電李妻表達關心時，李員還接過電話致謝，並自敘身體狀況不錯，將待進一步檢查無大礙後，應可康復出院。

不料，當天傍晚5點30分左右，李員突然因心臟衰竭實施急救，並於6點20分插管後轉入心臟加護病房；晚間7點5分主治醫師表示，因李員肺部栓塞造成心跳短暫停止，經急救後心跳血壓已恢復，初步檢查為心臟心室功能異常。

當晚8點院方再度通知家屬，指李員血壓急遽下降，經家屬同意，8點50分裝上葉克膜急救，目前情況並不樂觀，分局除指派副分局長顏水波率女性幹部陪伴家屬外，也持續與院方聯絡，希望提供最有效的醫療，全力搶救。

據了解，基層出生的李鵬山，警員班100期畢業。他在升任巡官後，曾歷任多個派出所所長，目前擔任2線3星的分局組長。