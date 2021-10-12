最受大小朋友及動漫族群喜愛的一番賞專賣店「動漫一番賞精品大集合」即將於10月14日起，在新光三越台北信義新天地A8館期間限定開幕，將帶來最熱門《JOJO的奇幻冒險》、《刀劍神域》、《夏目友人帳》、《航海王》、《Fate/Grand Order》、《假面騎士》、《魔物獵人》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《出租女友》《蠟筆小新》等多款一番賞組合，品項齊全抽抽有獎，不用到處奔波求貨，10/14起來「動漫一番賞精品大集合」尋寶抽寶。

（曼迪提供）

Fate粉注目！DVD全台首賣

為慶祝「動漫一番賞精品大集合」OPEN，店內單筆消費不限金額即贈送來店禮「光之美少女日版盒玩」，數量有限送完為止，全館滿額600元還可現抽精美好禮，買愈多中獎機率愈高。

《Fate》粉絲引頸期盼照三餐敲碗的珍藏品來了！《Fate/stay night [Heaven’Feel] III春櫻之歌》DVD，粉絲終能見證士郎和小櫻的命運最終章，DVD即將於「動漫一番賞精品大集合」搶先首賣，本次將推出精裝版與平裝版，精裝版除了精美收藏盒，還有精緻特典「壓克力翹翹板」，純白甜美及黑化魅惑兩種版本的小櫻在翹翹板兩端，你的心裡是否也跟著翹翹板左右擺盪呢，想同時掌握兩種小櫻的美好，快搶先把DVD帶回家。

一番賞 夏目友人帳~貓咪老師與星空（曼迪提供）

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MyAnime Square動漫一番賞精品大集合

地點：新光三越台北信義新天地A8館5樓 (台北市信義區松高路12號5樓)

營業時間：11：00～21：30 國定假日前夕營業至22：00

※防疫期間營業時間依百貨規定為準