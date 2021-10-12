朱立倫在國民黨主席之爭勝選後，依例地方黨部主委必須請辭，由新主席另聘人選或慰留。花蓮縣黨部主委主委、議長張峻今天傍晚透過黨部發聲明表示「階段性任務已完成」，黨中央將先指派代理主委接任，繼任者傳有兩位「前主委」將被聘入，不過未獲當事人證實。

花蓮縣國民黨縣黨部主委、議長張峻今天傍晚透過黨部發聲明表示，108年8月23日臨危受命，接受黨中央徵調擔任花蓮縣黨部主委一職，感謝這兩年多來所有黨員同志的支持與愛護，黨務「階段性任務」已完成。

不過，地方傳聞，張峻今北上見新主席朱立倫後「被請辭」，有支持者抱不平，指張兩年主委任內，任勞任怨奉獻黨務，但朱上任隨即被撤換，外界認為將牽動明年選舉年各項選舉布局，就是要拿回選舉提名權，為此張峻不願多談，只說非常感謝各界相挺，也希望後繼者公平公正，不要把黨務當成操弄的工具。

過去地方黨部主委為指派，改為黨員直選後，4年前由前花蓮醫院前院長鄒永宏當選，但在前主席吳敦義任內，縣黨部因為花蓮立委初選鬧出諸多爭議，鄒永宏被黨中央考紀會以延緩初選提名登記作業時程，開鍘停權並拔職，黨中央先是指派黃原亮代理，前年8月再指定議長張峻接任。

朱立倫上任後，有中常委提案，考量黨員直選可能牽涉地方政治紛爭，建議改回由主席指派、或仍維持直選，兩案都有正反意見，但中常委此提案已入案。未來地方黨部主委是否改回指派或維持黨直選，尚未決定。

張峻任期未滿，傳有兩位「前主委」將被指派代理主委的可能性大增，但未獲當事人確認。