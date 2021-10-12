基進黨立委陳柏惟罷免案即將在23日進行投票，最新民調顯示，若現在就投票，有3成7會投下同意罷免票，2成5投不同意票。民調專家戴立安表示，初步分析本次罷免案投票率大約介於3成至3成5之間，若經過動員後則可能上升到4成，同時他也發現，就算行政院長蘇貞昌和立法院副院長蔡其昌出面協助，效果也十分有限。

《美麗島電子報》今（12日）公布罷免陳柏惟民調，結果顯示，有37.2%同意罷免，25.7%不同意，另20.9%表示不投票或投廢票，未明確回答的有16.2%；同時，有5成7受訪者表示會去投票，不會投票的為3成1，若將上述兩項數據交叉分析可發現，有同意罷免的民眾當中有8成8會去投票。

該民調也顯示，有47.4%民眾對台中市長盧秀燕最具好感，其次依序是蔡英文總統35.7%、前立委顏寬恒35.4%、陳柏惟26.4%、國民黨主席朱立倫26%、蘇貞昌25%、蔡其昌22.6%，未明確回答的民眾則有26.6%。

《信傳媒》報導，戴立安分析了蘇貞昌和蔡其昌的好感度後指出，若他們出面協助陳柏惟站台或宣傳反罷免效果有限。而戴立安也指出，根據以往的經驗，表示一定會出門投票的的比率與實際投票行為關聯性較強，且相對具有參考意義，因此前初步判定本次罷免案的投票率大約介於3成至3成5之間，若經過動員後，投票率可能還會往上提升到4成左右。不過，戴立安也說，若是在投票前一周內進行民調，並據此預測投票結果，通常才比較能夠貼近實際的情況。