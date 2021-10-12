第6屆馬祖北竿硬地超級馬拉松將於2022年3月26日舉辦，12日起開放挑戰者報名，本屆賽事增設多項報名組別，包括新亮點「50公里接力組」、「壁山挑戰組」及賽前的「超馬訓練營」，將帶跑者勇闖馬祖新高峰。

本屆賽事規劃「超級馬拉松組50公里」、「超半程馬拉松組25公里」、「體驗組12.5公里」、「健康組3公里」、「接力組50公里」、「壁山挑戰組5公里」共6個組別，讓全家大小、親朋好友依自己的能力勇闖北竿，挑戰獲得國際馬拉松及長跑協會（AIMS）、國際超級馬拉松總會（IAU）雙認證的超硬賽道，賽道沿線景色包含塘岐村、坂里大宅、尼姑山、芹壁聚落及橋仔村，十足展現北竿的山、海、建築物特色。

至於賽事首創的「50公里接力組」由4人組隊報名，每人需完成12.5公里路程，希望不只是一個人獨力作戰，而是一群人齊心接力完成超馬挑戰，報名還贈送專屬隊旗，象徵著團隊完成超馬挑戰的最佳戰利品。「壁山挑戰組5公里」則為本賽事最具挑戰及壯麗景觀的新賽道，壁山上碉堡林立，隨處可見軍營，也是馬祖列島軍事重地，挑戰者將登上海拔298公尺馬祖第一高峰，把整個北竿島嶼風貌盡收眼底，完賽者即贈送專屬個人姓名印製短T。

「2022馬祖北竿硬地超馬」12日起開放報名，主辦單位提供各組別限量早鳥名額，報名者可獲得好禮，考量到初次參賽跑者不熟悉北竿高低起伏的地形，主辦單位更是在賽前貼心舉辦「超馬訓練營」，邀請專業師資帶領跑者完成賽前準備訓練，精心規劃八堂賽事專屬課表，預計於10月中開始報名。