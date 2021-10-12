竹林中學高、職三及國三同學代表，今（12日）上午在校長及師長們的陪同下，於風雨中前往知名的中和烘爐地福德宮正殿前，齊聲宣誓，為明年升學大考認真祈福。（竹林中學提供）

竹林中學高、職三及國三同學代表，今（12日）上午在校長及師長們的陪同下，於風雨中前往知名的中和烘爐地福德宮正殿前，齊聲宣誓，為明年升學大考認真祈福。（竹林中學提供）

「土地公爺爺在上，我答應你也答應自己努力往夢想邁進，即使遇到挫折，也會戰勝一切，堅持到底，永不放棄！」竹林中學高、職三及國三同學代表，今（12日）上午在校長及師長們的陪同下，於風雨中前往知名的中和烘爐地福德宮正殿前，齊聲宣誓，為明年升學大考認真祈福。

雖然「圓規」颱風來攪局，卻攪不亂同學們虔誠的心意， 竹林中學為畢業班特別舉辦的祈福誓師大會，由校長顏麗珠等學校師長帶領畢業班代表，前往烘爐地土地公廟，在全台灣最大尊的土地公神像前，共同祈求福德正神保佑添賜智慧、過目不忘、考運亨通，同時畢業班代表在土地公面前許諾會秉著永不放棄的堅韌精神，認真努力、勇往直前。全體高、職三及國三同學也透過直播共同參與這項儀式，大家相當感謝學校這項安排，也認為藉由這樣的儀式，能更加堅定奮戰的決心。

學生代表說，往年聽學長姐提到上烘爐地福德宮祈福這件事，最怕的就是要爬那超狂的千層梯，汗流浹背不說，一趟來回腿都軟了。這次正巧碰到「圓規」帶來的些微風雨，學校貼心的用專車載大家上山，雖然攪亂了行程，卻讓大家的心更虔誠，尤其當全體同學往正殿裡一站，隨著司儀的唱誦行禮如儀時，整個心馬上就沉靜了下來，雙手合十的力量太神奇！

祈福完畢後，竹林中學董事會並貼心的為同學們準備了智慧包，裡面有象徵百尺竿頭更進一步的尺及相關文具，代表著竹林董事會鼓勵學生更上層樓的殷殷之情。而廟方也準備了平安發財金分贈畢業班同學，祈求土地公為考生們開智慧求平安。

竹林校長顏麗珠表示，學校每年辦理這項活動，由考生親自到每天都與學校遙遙相望的土地公面前許願與祈福，希望藉由這項誓師活動，一方面讓大家體會到要成功就必備堅持與奮鬥的精神，只要相信自己、怒力不懈，自助必得天助，堅定走穩每一步，成功的果實就在手中；另一方面則是透過儀式營造的莊嚴肅穆氣氛，幫助同學安定心神、寄託承諾、激發力量。今年雖因疫情關係，由各班代表進行宣誓，在校的同學仍透過直播系統同步祈福。