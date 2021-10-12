1名網友日前在路上發現有名男子頭戴鴨舌帽，頭頂上竟出現1個「問號」標誌直直豎立著，近看後才得知原來是衣飾店用來掛帽子的小掛勾，男子心急未取下就戴上帽子；其他網友則笑說「是問號版天線寶寶嗎？」「路上就有NPC可以對話接任務」、「移動式服務檯」，意外引發笑料。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表圖片，圖片是1名男子頭戴著帽子走在路上，但仔細一看男子的頭頂處竟有1個「問號」標誌直直豎立在正中間，疑似是服飾店用來掛帽子的塑膠小掛勾未被男子取下即戴上，而掛勾造型神似問號，才會乍看之下像是頭頂著1個問號走在路上。

男子頭戴鴨舌帽，頭頂上竟出現1個「問號」標誌直直豎立著，近看後才得知原來是衣飾店用來掛帽子的小掛勾，男子心急未取下就戴上帽子。（取自臉書臉書「路上觀察學院」）

照片公開後，其他網友們紛紛發揮創意、留言笑說「工作細胞白血球的抗原反應」、「移動式服務檯」、「是哪位NPC亂跑出來」、「主辦單位管一下好不好，為什麼他可以一直ping問號」、「天線寶寶嗎，有點可愛」、「開啟任務對話」、「白問號的任務解完沒什麼經驗值了」、「原來是任務點啊？」

也有網友分析應該就只是忘記剪掉掛勾，急忙戴上而已，「天啊好糗」、「出門後才買的」、「有點可愛」；不過大多數的服飾店店員都會在結帳時幫顧客將掛勾拆除，此次未拆除鬧出笑話，也讓網友們紛紛發揮創意增添笑料。