T1聯盟台中太陽教練團充滿濃濃的西班牙風，繼卡米諾斯（Iurgi Caminos）出任總教練後，助理教練也找來同樣來自西班牙的賈西亞（Alberto Garcia），曾有合作經驗的2人新賽季再度聯手，期待與太陽隊一同在台中擊擦出不同火花。

現年34歲的賈西亞和卡米諾斯長年深耕基層，執教經歷豐富，從2010年開始擔任籃球教練，2016-17年賽季在瑞典第一級女子籃球聯賽Ostersund隊執掌兵符、2017-19年賽季則轉至愛爾蘭，出任男子第一級籃球聯賽Sligo All Star隊總教練。

賈西亞相當興奮能與台中太陽並肩作戰，「我等不及想要跟球員們合作，包括教練們以及所有球隊的工作人員，當然球迷們也是，希望可以趕快見到你們！」

台中太陽總經理汪蔚傑認為，賈西亞是有總教練資歷的來到球隊擔任助理教練一定能給總教練卡米諾斯帶來許多幫助，對球隊也是正面加乘的效果，期待2名西班牙籍教練為台中太陽甚至台灣籃球在新球季激起全新火花。