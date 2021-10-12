宜蘭縣政府今年6月向中央爭取，補助蘇澳地區汙水下水道系統建設經費，縣長林姿妙今天（12日）前往蘇澳地區水資源回收中心預定場址現勘，林姿妙感謝蘇澳鄉親與鎮公所對汙水建設的支持，也感謝中央能補助經費，盼工程能早日建設完成，讓大眾得以受惠。

縣府表示，宜蘭縣已規畫宜蘭、羅東、礁溪、頭城、蘇澳、三星等6處汙水下水道系統，其中宜蘭及羅東兩處系統建設中，為持續拓展全縣汙水下水道建設，縣府向中央爭取建設經費31億元，開辦蘇澳地區汙水下水道系統。

縣府指出，工程會打造一座融入在地人文景色的水資源回收中心，並以近40公里的汙水管線銜接新馬及蘇澳擴大都市計畫區1萬戶民宅的汙水排水設備，全系統於2022年起分3期建設，目前已辦理水資源回收中心用地取得作業中，預計2026年水資中心建設完成後開始營運。

該系統每日最多可減少1萬立方公尺的汙水流入當地河川及海洋，縣府指出，不僅改善當地居民生活環境品質，同時提升蘇澳冷泉、南方澳漁港及新馬地區觀光工廠等重要景點整體觀光形象，開始營運後將逐步開放管線到達區民宅申請汙水接管，屆時請當地居民踴躍配合申請。