國民黨立委鄭麗文今天(12日)在立院總質詢時，詢問行政長蘇貞昌關於國防潛艦議題，遭蘇貞昌反嗆「不要臉」，鄭麗文氣到上前質問，二人爆發激烈言語衝突。對此，前國民黨主席、藍委江啟臣表示，鄭委員提問有憑有據，整場質詢蘇院長像是長不大的孩子，展現蠻橫鴨霸，他必須譴責蘇貞昌這種言行舉止。

國民黨立委 鄭麗文。(圖/本報資料照)

江啟臣今在臉書貼文表示，在兩岸關係緊張的情況下，鄭麗文委員向蘇貞昌院長提問「臺灣是否應爭取發展核子動力潛艦？」，整場質詢有憑有據，行政院和國防部再三迴避問題、不斷跳針，蘇院長甚至無法控制情緒不斷反質詢鄭委員「你是要投降是不是？」、「什麼都不要，投降最好對不對？」，被看破手腳後，惱羞成怒大罵鄭麗文委員「袂見笑(不知羞恥)」。

遭鄭麗文酸會第一個投降 蘇貞昌火大嗆「不會像妳這麼不要臉」爆激烈衝突！｜中時新聞網

江啟臣說，整場質詢蘇院長像是長不大的孩子，不理性說明答覆，只能嗆聲掩飾他的無能為力。立法委員是代表人民質詢官員，難道人民不能質詢「國軍建軍備戰方向」及「武器研發或採購」的態度嗎？難道在立法院羞辱立法委員、羞辱人民，就是民進黨政府剛上台時所宣稱的謙卑？

江啟臣強調，如果連立法院內在野黨的質詢都沒辦法正面回應，這樣的執政黨要怎麼說服人民？他必須譴責行政院和蘇院長高傲蠻橫鴨霸的言行，讓我國的民主及責任政治被破壞殆盡。