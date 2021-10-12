國內疫情趨緩，本土病例今(12)日再度加零，指揮中心昨天已宣布，全國醫院慢性病房有條件開放探病，隨著警戒措施逐漸放寬，外界好奇外出何時才能不用再戴口罩？專家表示，終於走到這一天，相信只要疫苗覆蓋率達七成以上，外出不用戴口罩這件事應該就指日可待了。

毒理專家招名威今天在臉書指出，看到探病政策終於開放，心中真的感到開心，直呼「我們終於走到這一天了」，他回想這段時間，因為疫情關係，許多人在生死關頭和性命垂危時，親人朋友無法陪伴，更別想說握著手、親吻臉頰，甚至有很多人根本是連透過視訊都無法和親人見上最後一面，這真的是「比悲傷更悲傷的事」。

招名威表示，環顧全世界，即使很多國家開放出入境旅遊的限制，但卻沒有幾個國家可以這樣大幅度放寬醫院探病制度，而被疫情衝擊到根本就還無法重整醫療制度的國家更是不在少數，他認為台灣的醫療講求制度與公平，可以走在世界的前面真的很棒。

但招名威也坦承，病毒仍在我們周圍，NPI（非藥物介入措施）是必須的，還有包括境外移入、舊案陰轉陽、疫苗突破性感染、第二劑疫苗覆蓋率不足等問題仍需注意，他相信再過一段時間，當疫苗覆蓋率達到七成以上，外出不用戴口罩這件事應該就指日可待了。

指揮中心指揮官陳時中日前曾表示，預估10月底第一劑疫苗覆蓋率達七成，至於疫情警戒何時降到一級？陳時中今天在立法院表示，要視不明感染源個案數、醫療應變能力、民眾遵從度及國際疫情變化而定。