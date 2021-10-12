今天(12日)是前總統陳水扁的71歲生日，他也在臉書上發文回憶自己出生時的場景，並許下三個生日願望，希望扁媽扁爸在天之靈安息、新冠疫情早日結束，以及台灣能夠國泰民安風調雨順。同時，陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中也在臉書上PO出照片，並表示有收到高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲以及前立法院長王金平送來的花和賀卡。

陳水扁今天早上在臉書上發文表示，1950年10月12日，阿扁在西庄老家落土時，剛好在扁媽腳底下，小時候的臥房是木板釘的，全家大小6個人擠在一起。正如母豬生小豬是先鋪好稻草，阿扁出生在最接地氣的稻草上。

晚間陳水扁在另外一則貼文中提到，「感恩祝福再拼搏！阿扁生日三願：一願扁媽扁爸在天之靈安息；二願新冠病毒疫情早日結束；三願台灣國泰民安風調雨順」。

同時，陳其邁、王金平和黃偉哲今天也都向陳水扁送出花和生日賀卡，祝陳水扁生日快樂。對此，陳致中今天也在臉書上PO出這3盆花和賀卡的照片，並表示，感謝陳其邁市長、王金平院長、黃偉哲市長的溫暖祝福。

許多網友也在陳水扁的臉書上留言祝福他生日快樂，「阿扁總統生日快樂」、「敬愛的阿扁總統，心想事成，生日快樂哦」、「敬愛的總統早安，祝您生日快樂，心想事成，萬事如意」、「阿扁總統生日快樂」。