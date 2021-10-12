隨著數位經濟發展，行動支付已成為全球發展趨勢，後疫情時代零接觸商機更是時勢所趨。台灣的多元支付環境，展現出行動支付市場無窮潛力，使用場域已普及於日常繳費、大眾運輸、觀光旅遊、校園生活及民生消費等，並逐年擴大中，商家與民眾普遍接受手機支付方式，使用量大幅增加，亦展現大眾對行動支付的強烈需求。

唯一來自日本的國際發卡組織JCB，積極推展後疫情時期提供民眾更安全、便利的金融服務，再度偕同主流行動支付品牌Apple Pay，推出JCB卡友指定特約商店線上消費，輕鬆一點即可享最高15％現金回饋，加碼零接觸數位消費體驗。

活動期間自2021年10月15日(五)起至2021年11月30日(二)止，搭配年度最佳買氣之一的雙11購物節檔期，讓卡友優惠回饋更有感。使用7家指定銀行發行之JCB卡綁定Apple Pay，結合指定特約商店(限APP/Web商城)進行線上消費，類型囊括主要電子商務平台、藥妝店、化粧品、營養食品、量販業、計程車隊等多元選擇，輕鬆享有一鍵支付的最高15％現金回饋。

目前合作的7家指定銀行為中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦銀行、永豐商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行以及聯邦商業銀行，JCB邀請卡友一指掌握這波最好的時機、最好的回饋。

支持後疫情時代零接觸行動經濟，JCB國際組織從供給面與需求面雙向並進，規劃指定特約商店通路合作，提供廣大卡友在食衣住行育樂生活層面，更安心、便利的行動支付選擇。

全國最大規模的品牌計程車隊–台灣大車隊，運用科技提昇服務，領先同業24小時全天候衛星定位派遣乘車，搭配數位支付來降低現金接觸機會，讓付款更easy。疫情變化不定，搭車防疫不可少。為讓民眾安心乘車，只要開啟55688 APP就可以選擇「空氣清淨」服務，而且隨車也配備「酒精消毒瓶」，提供乘客隨時消毒。如此暖心的服務，讓台灣大車隊成為日常叫車的好夥伴。

疫情下的宅經濟時代快速發展，工作、生活、居家防疫、營養保健等對策，缺一不可。具備多元規模發展的零售量販集團Carrefour家樂福線上購物，民生消費品一應俱全，行動購物24小時不打烊；知名連鎖藥妝店COSMED 康是美網購eShop，提供醫美、美妝保養、保健、生活用品等上千款品項，包含健康、美麗、生活三大種類，照顧、呵護大眾的健康；DHC穩居日本與台灣「通信販賣」化粧品、營養食品領先地位，提供優選的天然素材，創新研發高品質商品、化粧品、營養食品線上販售的安心便利購物管道，帶來天然、安心、自在的居家好生活。

JCB攜手台灣三大B2C電子商務網站momo購物網、PChome線上購物、東森購物網ETMALL，致力於提供優質購物環境，滿足消費者全方位數位生活需求。其中，momo購物網，提供美容保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食等數十萬件商品選擇；PChome旗下PChome 24h購物提供24小時到貨服務，樹立台灣電子商務發展的全新標竿；東森購物網ETMALL，訴求最完善的產品檢驗，對消費者做到「東森嚴選，品質保證」，讓您宅家防疫不擔心。

有感於全球疫情變化仍將牽動國內民生經濟成長，JCB國際組織重視您我的防疫生活與健康，響應零接觸數位消費趨勢，結合 Apple Pay 的行動支付刷卡回饋、搶搭雙11購物熱潮、整合主要熱門指定商家APP/網路商城，匯聚多重利基點，為持卡人強化生活好康。