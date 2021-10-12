「大同大同國貨好，大同電視最可靠」，看到這段文字，這就是大同公司耳熟能詳的主題曲，而腦海裡第一個浮現的，絕對是那位最具象徵的吉祥物「大同寶寶」。

「大同寶寶」堪稱是最長壽的企業吉祥物，從民國58年第一款生產至今，已推出半世紀之久，由於造型經典加上公仔編號特殊性，已在玩具市場刮起一股大同寶寶收藏風潮，而愛金卡公司繼推出經典大同電鍋造型icash2.0後，再次與大同公司合作，推出限量「大同寶寶icash2.0」，勢必再次引起搶購。

「大同寶寶icash2.0」外觀採Q版人物設計，戴著經典橄欖球頭盔，圓滾滾的肚子及微微翹起的可愛屁股，彷彿叫你快點帶他回家收藏；而公仔胸前一樣有著最具收藏價值的數字編號「102」，這個神秘編號代表著大同公司已創立102個年頭，由於每個編號只有當年度才有，因此特別珍貴增添收藏價值。這次「大同寶寶icash2.0」除了經典造型款式外，特別推出另一款限量「眨眼版」，胖嘟嘟的臉頰配上特殊眨眼表情，更是療癒無敵啊。

「大同寶寶眨眼版icash2.0」為博客來獨家販售款式，搶先於2021年10月13日早上10：00起，在博客來網購平台開放訂購(限以icash Pay支付結帳)，隨卡加贈「大同產品插畫口罩」一個，每組售價425元；緊接著於2021年10月19日早上11：00於OPEN POINT APP開放OPEN POINT會員預購「大同寶寶icash2.0」款式，每個售價390元；而愛金卡公司這次更特別推出「大同典藏限定組」，內含「大同寶寶icash2.0」一個及期間限定「大同電鍋-知更鳥藍icash2.0」一個，全新顏色大同電鍋icash2.0，限量販售，想要收藏的朋友絕對要把握機會。