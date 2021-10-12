好食券從10/8起就可開始消費。(取自好食券官網)

振興五倍券上路後，由經濟部推出的「好食券」也同步開跑，不過卻傳出各種「災情」，還有民眾發現好食券可以在情趣用品店使用。對此，宅神朱學恒直言，負責設計和分配好食券的人很專業，情趣用品店面確實有很多東西可以吃，但這與政府的本意背道而馳，他也在臉書上表示，經濟部長王美花沒有錯，情趣用品店有很多吃的，但不一定吞得下去。

王美花今(12日)赴立院備詢前，有媒體向她提問，好食券的部分，有立委指出，目前有些情趣用品店和汽車旅館都被納入，是不是有什麼誤會？王美花回答，好食券的原先是用統編，編在餐飲、飲食、飲料業等等，難免有不精準的地方，現在也在跟信用卡、支付業者確認行業別、盤點資訊，讓它更正確。

對此，朱學恒今天在政論節目《新聞大白話》中表示，如果今天想讓好食券能被大家所接受，就要去驗證所有的資料是不是對的，都不驗證，結果早上立委直詢問為什麼有情趣用品店，「是怎麼樣可以吃嗎？」顯然分這個號碼的人很專業，情趣用品店有很多東西可以吃，但問題這不是政府的原意，政府的原意就是要你去吃東西、去消費，把情趣用品店列進去到底是幹嘛？

針對王美花的說法，朱學恒直言，分類分錯不會查核嗎？「我是民眾我怒氣一定超高」，領到之後想要區吃東西，卻發現不是不能刷卡，就是倒閉了，不然還有情趣用品店，明明是紓困卻搞得像馬戲團一樣，東排隊、西排隊，這當機、那當機，最後拿到的東西還不能用。

朱學恒指出，還有更慘的，有很多網友帶著好食券去吃飯，吃完之後才發現店家不收，這是要叫人民怎麼辦？政府不要與民作對，現在就是找民眾麻煩，是嫌票太多嗎？

同時，朱學恒也在臉書上針對此事表示，「美花沒有錯，情趣用品店有很多可以吃的，只是不一定可以吞下去而已！美花沒有錯！」